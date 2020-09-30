Кравчук обвинил США и Британию в игноре Будапештского меморандума

США и Великобритания ни разу не упомянули о выполнении обязательств Будапештского меморандума, что очень показательно. В этом документе написаны очень правильные вещи, но не указаны механизмы, как их реализовать.

Об этом рассказал первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в комментарии OBOZREVATEL. Он считает, что нужно более точно сформулировать некоторые положения, чтобы не было разных интерпретаций и оценок относительно выполнения договора.

"И США, и Великобритания, которые подписали (Будапештский меморандум. – Ред.), также нечасто или совсем (не упоминают о его реализации. – Ред.). Я не слышал, чтобы они когда-нибудь говорили, что его нужно выполнять. Это свидетельствует о том, что страны, которые взяли на себя обязательства, фактически забыли об этом и не хотят даже припоминать. По моему мнению, нужно инициировать продолжение, дополнение или (внесение. – Ред.) каких-то изменений, интерпретаций другого характера. То есть не может быть такого, чтобы документ был подписан на самом высоком уровне, а он не то, что не исполняется, про него уже забыли и говорить", – объяснил экс-президент.

Кравчук также уточнил, что Будапештский меморандум подписали, потому что тогда у Украины не было другого выхода.

"Есть много точек зрения и теорий. К сожалению, об этом толкуют люди, которые не совсем понимают международную ситуацию и того давления, которое оказывали на Украину. У нас, я не хочу никого обидеть, об этом говорят все. Люди не задумываются, основывается ли это на реальных фактах или просто на том, что баба Параска сказала бабе Гапке где-то на рынке, что нужно было сделать так, а сделали не так", – заявил политик.

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