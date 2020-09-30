Кравчук обвинил США и Британию в игноре Будапештского меморандума
США и Великобритания ни разу не упомянули о выполнении обязательств Будапештского меморандума, что очень показательно. В этом документе написаны очень правильные вещи, но не указаны механизмы, как их реализовать.
Об этом рассказал первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в комментарии OBOZREVATEL. Он считает, что нужно более точно сформулировать некоторые положения, чтобы не было разных интерпретаций и оценок относительно выполнения договора.
"И США, и Великобритания, которые подписали (Будапештский меморандум. – Ред.), также нечасто или совсем (не упоминают о его реализации. – Ред.). Я не слышал, чтобы они когда-нибудь говорили, что его нужно выполнять. Это свидетельствует о том, что страны, которые взяли на себя обязательства, фактически забыли об этом и не хотят даже припоминать. По моему мнению, нужно инициировать продолжение, дополнение или (внесение. – Ред.) каких-то изменений, интерпретаций другого характера. То есть не может быть такого, чтобы документ был подписан на самом высоком уровне, а он не то, что не исполняется, про него уже забыли и говорить", – объяснил экс-президент.
Кравчук также уточнил, что Будапештский меморандум подписали, потому что тогда у Украины не было другого выхода.
"Есть много точек зрения и теорий. К сожалению, об этом толкуют люди, которые не совсем понимают международную ситуацию и того давления, которое оказывали на Украину. У нас, я не хочу никого обидеть, об этом говорят все. Люди не задумываются, основывается ли это на реальных фактах или просто на том, что баба Параска сказала бабе Гапке где-то на рынке, что нужно было сделать так, а сделали не так", – заявил политик.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Леонид Кравчук рассказал, как надо расширять Будапештский меморандум, если переговоры по Донбассу зайдут в тупик.
Кравчук предложил восстанавливать Донбасс за счет фонда, который должны наполнить страны-подписанты Будапештского меморандума.
Юлия Тимошенко заявила, что переговоры о "мире с чистого листа" можно начать только после выполнения Будапештского меморандума.
В ОП рассматривают возможность нового масштабного международного договора, который будет гарантировать безопасность Украины.