Кравчук – об обострении на Донбассе: Россия ищет, за что зацепиться для срыва перемирия

Россия и боевики постоянно пытаются остановить процесс улучшения продвижения вперед по миру.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Он напомнил, что с момента объявления режима "тишины" ОБСЕ зафиксировала около двух тысяч нарушений.

"За эти месяцы фактически после провозглашения тишины, мы радовались ей. Нарушений было, как показала миссия ОБСЕ, около двух тысяч случаев, они были маленькие, но они были, а здесь уже убитых двое и раненных двое. На той видеоконференции, которую мы проводим, вижу, что Россия и ОРДЛО, я связываю – это одно и тоже, ищут, без преувеличения, чтобы за что-то зацепиться и на этом остановить процесс улучшения продвижения вперед по миру. Все делается для этого", – сказал он.

Кравчук отметил, что в России были недовольны решением Верховной рады о местных выборах.

"Они месяц требовали от нашей делегации, чтобы Верховная рада отменила это постановление. Теперь они предложили так называемую дорожную карту дальнейшего движения к миру, так называемую дорожную, так как это термин, который уже использовался до этого и в Париже, и в Берлине. И будут они в дальнейшем искать", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что представители России на переговорах выдвинули новое предложение по урегулированию ситуации на Донбассе.