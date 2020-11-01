Кравчук – о законопроекте Зеленского и КСУ: президент просто гасил огонь
Президент Украины Владимир Зеленский был вынужден погасить огонь, который разгорелся после решения Конституционного суда об отмене уголовной ответственности за ложь в декларациях.
Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Он отметил, что требовалось радикальное решение и глава государства на него пошел.
"Надо исходить из того, что президент гасил огонь. Когда собрался СНБО, огонь пылал, антиукраинская ситуация расширялась в данном случае после принятия такого решения, и нужны были очень быстрые и радикальные шаги. Конечно, президент исходил из того, что нужно такие шаги сделать. Он предложил такой документ", – пояснил он.
Кравчук добавил, что это лишь законопроект для обсуждения, а не указ, и теперь все зависит от Верховной Рады.
"От ВР теперь зависит, как она отнесется к этому, как она оценит ситуацию в целом в Украине. И как она примет такие законы, такие решения, которые восстановят авторитет такой важной структуры как КСУ и погасят это пламя, которое горит вокруг КСУ. Это документ для обсуждения в ВР, это вовсе не означает, что президент заявил, что это единственно возможный вариант", – отметил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Конституционный суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.
НАПК закрыло доступ к электронным декларациям, однако распоряжением Кабмина, принятым по решению Совета национальной безопасности и обороны, доступ был восстановлен.
Также Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава Конституционного суда.
Председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского якобы имеет признаки конституционного переворота.
Представитель Совета Европы и глава Венецианской комиссии раскритиковали законопроект президента Владимира Зеленского, который предусматривает смену состава Конституционного суда. Они предупредили, что это будет нарушением Основного закона и призывали рассмотреть другие варианты разрешения кризиса. Кроме того, документ раскритиковали украинцы.