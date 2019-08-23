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Кравчук: Украина живет вопреки рагулям и Путину

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Украина сможет преодолеть бедность и войну, вопреки "рагульским разговорам" и заявлениям президента России Владимира Путина, что это "случайное государство".

Об этом заявил в эксклюзивном интервью ObozTV первый президент Украины Леонид Кравчук, комментируя 28-ю годовщину независимости Украины. При этом он отметил, что видит ближайшее будущее Украины "очень сложным".

"Кризис экономический – системный, политический – системный, война на Донбассе, аннексированный Крым… Украина стала самой бедной страной Европы, коррупция пронизала все слои политической власти и не только. Вдобавок к этому – незащищенность человека, потеря веры в будущее", – перечислил первый президент.

"Становится очень сложно ответить на вопрос, воспринимают ли душой и разумом по-настоящему люди независимость Украины. Ответ мой негативный – не все воспринимают. Я даже могу сказать – немало тех, кто не считает для себя 24 августа, День независимости, национальным праздником", – добавил он.

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При этом Кравчук высказал уверенность, что эти негативы будут преодолены.

"Украина все-таки живет 28 лет – вопреки всем рагульским разговорам, что она не выдержит… что это случайное государство, как заявил президент России Путин. Живет Украина, строится, хотя могла бы жить лучше и строиться лучше", – подчеркнул он.

Бывший глава государства выразил уверенность, что "следующий День независимости мы будем отмечать в более оптимистичном состоянии".

Леонид Кравчук

Леонид Кравчук

liga.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леонид Кравчук выступил в эфире российского телевидения с заявлением, что Украина никогда не будет воевать против РФ.

Интервью с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком смотрите в эфире ObozTV 24 августа в 19:00

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV День Независимости
Персона
Леонид Кравчук
Место
Украина
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Передоз Шароварный
Передоз Шароварный
Ахаха ! Рогулей уже Кравчук рогулями откровенно называет !! Бгггг
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