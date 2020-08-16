Кравчук – о Беларуси: люди сказали Лукашенко, что не хотят жить в тюрьме

Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал главу Беларуси Александра Лукашенко прислушаться к протестующим и начать диалог с оппозицией.

В эфире канала "Украина 24" Кравчук отметил, что в Беларуси происходит насилие и нарушение прав человека, что "выходит за красную линию".

"Я хочу подчеркнуть одно: на улице я увидел молодых людей 26-30 лет. Эти люди воспитаны во время правления Лукашенко. Я смотрел программы в школах, они были подконтрольны, я видел СМИ, они были подконтрольны. То есть все, что творилось в Беларуси, было подконтрольно режиму. И вот эти люди, воспитанные в режиме, вышли на улицу и сказали: "Нет, мы больше не хотим жить в тюрьме, мы хотим демократии и свободы", – рассказал Кравчук.

Первый президент подчеркнул, что "сегодня нельзя надеяться на любой режим, что он будет существовать долгое время, и люди будут выполнять волю лидера".

"Реальная задача господина Лукашенко – начать переговоры с оппозицией и выйти на нормальное решение", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, в ходе выступления на митинге в Минске Лукашенко также пытался запугать белорусов тем, что они якобы "будут стоять на коленях, как в Украине".