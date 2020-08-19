Кравчук неоднозначно высказался о событиях в Беларуси

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Александр Лукашенко не сам пришел ко власти в Беларуси – его избрал народ. И хотя белорусы говорят о нарушениях на выборах, украинский политик якобы об этом ничего не знает.

Так о ситуации в соседней стране он высказался в интервью пропагандистскому росСМИ "RT на русском". При этом подчеркнул, что является должностным лицом, и понимает, что любые сказанные им оценки могут быть использованы для обвинения его во вмешательстве во внутренние дела Беларуси.

"Поэтому я скажу так: белорусский народ – мудрый. Он показал и вчера, и сегодня показывает, что стремится к порядку, демократии и свободе, и что он этого добьется сам, своими силами и возможностями. И никому – ни России, ни Украине, ни любому государству – вмешиваться в это нельзя", – сказал Кравчук.

Глава украинской стороны на переговорах по Донбассу в Минску подчеркнул, что и Украина, и сам он должны вести свою работу так, чтобы уважать белорусский народ, "ничего не меняя". Кравчук выразил надежду, что отношения Украины и Беларуси не изменятся, а будут в русле принципов и норм международного права.

При этом на вопрос российских пропагандистов о том, считает ли он выборы в Беларуси 9 августа демократичными, политик заявил, что не может судить об этом, так как "не был там".

"Лукашенко не сам пришел к власти. Его избрал белорусский народ. Они говорят, что там были нарушения. Я этого не знаю… Слушаю средства массовой информации. Одни говорят так, другие по-иному. Я не участвовал там, не был наблюдателем. Поэтому не могу оценивать", – выразил свою позицию Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны Европейского Союза решили не признавать результаты президентских выборов в Беларуси, на которых якобы уже в шестой раз победил Александр Лукашенко. Позже мнение поддержали Великобритания и Канада, а Украина до сих пор официально со своей позицией не определилась.

Напомним, что легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок президентства ставится под сомнение не только общественностью, но и наблюдателями на выборах, которые прошли 9 августа.

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