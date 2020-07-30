Кравчук не в том возрасте, чтобы оперативно и эффективно работать, – участник переговорной группы по Донбассу

Первый украинский президент 86-летний Леонид Кравчук не сможет эффективно и оперативно работать на посту руководителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу из-за своего возраста.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей в ТКГ украинский журналист Сергей Гармаш. По его словам, скорее всего, Кравчук будет присутствовать в группе только в качестве статусного участника.

"Давайте говорить откровенно – Кравчук не в таком возрасте, чтобы оперативно и эффективно работать, как это сейчас делает Резников (Алексей Резников, первый заместитель руководителя ТГК. - ред). Фактически он и руководил делегацией еще при Кучме. Назначение Кравчука не сильно повлияет на политику контактной группы", – уточнил Гармаш.

По его словам, бывший руководитель ТГК и президент Украины, Леонид Кучма, действительно мог уйти из-за достижения "критического возраста". Ему 2 августа исполнится 82 года.

"Кучма - в возрасте, ему тяжело летать в Минск, особенно в связи с угрозами коронавируса. За время моего пребывания в ТКГ я не видел его ни разу. Он давно самоустранился от процесса, и я бы не связывал его отставку с какими-то событиями по перемирию. Но для россиян действительно важно, чтобы Украину представлял статусный участник, так что они вполне могли требовать этого от Украины", – подытожил Гармаш.

Больше о перестановках в ТКГ читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по Донбассу.