Первый президент Украины Леонид Кучма предположил, что самым несчастным главой государства был Виктор Янукович, который бежал в РФ.

Об этом политик сказал в интервью журналисту Алесе Бацман. При этом подчеркнул, что самые счастливые люди – это те, которые не при власти, однако такая гипотеза не относится к Януковичу.

"Я о нем не говорю. Потому что он убежал из Украины. Он по-своему, наверное, счастливый в своей личной жизни, но в политической – несчастный", – отметил Кравчук.

Кравчук и Янукович

По мнению первого президента страны, Янукович мог бы быть немного лучшим премьер-министром, если бы над ним "был постоянный контроль". Еще он считает, что того нельзя было отпускать с Украины.

"Он слишком понимал широко, всеобъемлюще, бесконтрольно свои полномочия. А премьера можно было бы остановить. Верховная Рада, сам президент и так дальше. А президента – уже трудно. Поэтому избираться президентом ему не надо было. Не знаю сколько, но он бы какую-то пользу Украине принес. И до такого плачевного состояния... Он бы был в Украине. Да, с него могли бы что-то спрашивать, анализировать, но убегать бы ему не пришлось", – поделился мнением Кравчук.

Политик подчеркнул, что, наверное, среди украинских президентов нет такого, который уж слишком был бы обделен счастьем, но все же "наиболее несчастным в данном случае является Янукович".

"В силу того, что мы уже говорили. Все остальные где-то счастливые, где-то несчастные, что-то у них получается, что-то они могут, а что-то нет. Вот у меня нет... Не потому, что возраст. У меня нет властных амбиций", – признался Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что главе России Владимиру Путину, очевидно, очень нравится смерть людей. И если это действительно так, то он бы посоветовал ему поменять свои взгляды или уйти с должности.