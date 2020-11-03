Кравчук назвал возможные альтернативы Минским соглашениям

Если Украине нужно будет искать замену Минским соглашениям, то есть несколько альтернатив.

Как заявил в интервью "Интерфакс-Украина" глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук, сейчас используются все возможности "Минска", но если надо будет найти дополнительные форматы, то их будут искать.

"Это могут быть различные форматы. Можно, скажем, использовать Будапештский меморандум, можно использовать соответствующие силы "Большой семерки", можно другие пути использовать международно-правового характера, опыт в мире такой есть", – отметил он.

Кравчук подчеркнул, что говорит как частное лицо, и это его частное мнение, а решение будет принимать президент.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Леонид Кравчук заявил, что на новую встречу "нормандской четверки" Украина намерена предоставить свой план действий по урегулированию ситуации на Донбассе.

Также Кравчук выразил уверенность, что у президента Владимира Зеленского есть план "Б" по урегулированию ситуации на Донбассе.