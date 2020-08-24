Кравчук назвал условие для завершения переговоров по Донбассу в Минске

Кирилл Лютый Политика 22:43, 24.08.2020

Переговоры по Донбассу могут быть перенесены из Беларуси в другую страну в том случае, если Россия введет туда войска.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в интервью "Гордону", которое было опубликовано в понедельник, 24 августа.

"Если будет военная помощь [от России], то это уже не государство, а оккупированная территория. Поэтому там нам делать нечего", – сказал первый президент.

По его словам, при таком развитии событий переговоры нужно переносить в одно из нейтральных государств. В качестве примера он назвал Швейцарию, Швецию и Финляндию.

Кравчук подчеркнул, что для смены переговорной площадки понадобится согласие всех сторон, в том числе ОБСЕ и России. Он напомнил, что сейчас заседания ТКГ проходят в видеоформате из-за пандемии COVID-19.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назвал завершение война на Донбассе главной задачей на следующий год, к 30-й годовщине Дня Независимости.

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