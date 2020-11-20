Кравчук назвал условие для следующей встречи лидеров "нормандской четверки"

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" в Берлине действительно может состояться до Нового года.

При этом, по его словам, проведение переговоров хоть и было запланировано на высшем уровне, но оно упирается в одно: выполнила ли наша страна предварительные договоренности, достигнутые еще в Париже в 2019-м. Об этом политик рассказал в интервью hromadske.

"Наша задача в Украине – сделать все, чтобы выполнить те установки, которые были там очерчены. Выступая на видеоконференции, я говорил: решения, которые принимались тогда в Париже в том формате, 9 декабря, одобрил и президент России Путин. Поэтому если кто-то не выполняет, или РФ, или ОРДЛО, а это и есть подопечные последней, то они блокируют тот документ, который одобрил и Путин", – выразил убеждение Кравчук.

Он отметил, что сегодня Украина должна не рассуждать, будет или не будет встреча в "нормандском формате". Поскольку, подчеркнул политик, решает такое не ТКГ или кто-то один в стране – это совместная работа. При этом украинская делегация должна и будет действовать так, чтобы выполнять те решения, которые были приняты в Париже.

"И это будет главным при решении вопроса, быть или не быть следующей встрече. В такой встрече заинтересована наша страна, об этой встрече не раз напоминал и президент Украины. Мы видим, что нам надо двигаться вперед. А встреча для чего – чтобы проанализировать сделанное и не сделанное, и расставить акценты – что мешает. Вот, что мешает, можно убрать, чтобы двигаться вперед", – подытожил Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL: