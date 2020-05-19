Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что при несовершенной демократии в стране отставки министров могут стать непрерывными, а правительство перестанет работать.

Так он отреагировал на сообщение о регистрации в ВРУ проекта закона №3499 "Об интерпелляции", предлагающим расширить полномочия парламента по увольнению министров. Мнением политик поделился в комментарии "Гордону".

"Такой закон преждевременный. Если его примут, у нас не будет правительства. Особенно учитывая ситуацию в нашем парламенте, где низкая культура, разношерстность, непримиримость позиций. Там четыре оппозиционные силы и много маленьких групп. В любое время они могут собрать 45 голосов и будут терроризировать министров", – убежден Кравчук.

Леонид Кравчук

По словам первого президента Украины, такая законодательная норма может привести к тому, что демократия сработает против самой себя и разрушит работу любого созданного Кабинета министров.

"Правительство должно работать, оно не может постоянно отгавкиваться. Оппозиция – это хорошо, с ней нужно считаться, уважать, брать в работу ее хорошие предложения, но постоянно дискутировать невозможно. Слушая всех и уважая всех, правительство должно выполнять свою программу. Поэтому я считаю это преждевременным инструментом, который будет мешать работать и дестабилизировать ситуацию", – отметил Кравчук.

Он подчеркнул, что из-за несовершенства политической системы в Украине отставки министров могут стать непрерывными, перманентными. Соответственно, правительство работать не буде. Однако, добавил политик, демократией нельзя злоупотреблять. Особенно, когда она несовершенна, а парламент "не структурирован и позволяет вседозволенность", и когда политические силы тоже несовершенны.

"Они же не имеют своих программ и часто создаются по сиюминутной необходимости. Вот, к примеру, сейчас обсуждается партия мэров. С кем они собираются бороться? С властью или с оппозицией? Кто они такие? Они же чиновники. А чиновники должны выполнять законы. Если все чиновники вместо того, чтобы выполнять законы, будут создавать политические силы и действовать по своему усмотрению, будет анархия", – подытожил Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер парламента Дмитрий Разумков заверил, что в Верховной Раде Украины не зарегистрированы документы об увольнении ни одного из членов Кабинета министров.

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