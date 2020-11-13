Кравчук назвал предпосылку встречи Зеленского и Путина

"План совместных шагов" по достижению мира на Донбассе, который украинская делегация презентовала в Трехсторонний контактной группе, может стать причиной встречи лидера Украины Владимира Зеленского с главой России Владимиром Путиным.

Об этом заявил первый президент независимой Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Мыслями по этому поводу он поделился в интервью ТСН.

"Среди прочего, это является предпосылкой. А сам план имеет более широкое, глобальное для нас задание – обеспечение достижения мира на Донбассе. Однако в этом перечне заданий, которые будут решаться путем к такой великой цели, конечно, – провести встречу на высшем уровне в Берлине", – пояснил политик, комментируя возможность переговоров между украинским и российским президентами.

Он напомнил о заседании советников лидеров "нормандской четверки", которое было запланировано на 13 ноября в формате видеоконференции. Там, предположил Кравчук, может окончательно решиться вопрос проведения указанной встречи на высшем уровне в этом году.

"Украина, предложив такой план, открывает дорогу к тому, чтобы эта встреча состоялась. Но захотят ли наши оппоненты... Я их так мягко называю, а на самом деле оппонент у нас один, один агрессор – Россия. Захочет ли она в поддержать эту идеологию? Думаю, пришло время захотеть", – выразил надежду глава делегации Украины в ТКГ.

По его мнению, в настоящее время в РФ не слишком "блестяще" положение, при котором она могла бы еще диктовать многим, в том числе и Украине, свои условия, а также не идти на какие-либо уступки.

Говоря о возможной поддержке Украине со стороны международного сообщества, Кравчук отметил президентские выборы в США. Он напомнил: общаясь с европейскими лидерами, новоизбранный американский президент Джо Байден "среди горячих точек дважды назвал Украину". Это, по мнению политика, хороший знак для нашего государства.

"Я такого не помню за время, по крайней мере, своего пребывания при власти... Европа, США и весь цивилизованный мир видят, что это не просто маленькая точка на карте. Это пламя в центре Европы, которое в любое время может стать катастрофой. Этого нельзя допустить", – подытожил Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква рассказал, что именно будет обсуждаться на встрече советников лидеров "нормандской четверки" 13 ноября.