Кравчук назвал планом "Б" по Донбассу отключение России от международных платежных систем

Если в процессе переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе до конца года не будет прогресса, Украина может предложить ужесточить санкции против России, в частности, отключив ее от международной платежной системы.

Об этом сказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

"Это могут быть санкции, которые называются международная платежная система. Мы будем это просить и требовать", – сказал он в ответ на вопрос, какой план "Б" по Донбассу.

По словам Кравчука, Украина остается приверженной дипломатическому пути решения проблемы и не будет "требовать войны, потому что это не входит в философию демократической Украины".

Так, если Кремль не хочет договариваться дипломатическим путем, нужно восстанавливать территориальную целостность Украины через совместное давление мирового сообщества и Киева, считает первый президент Украины. "А формы давления мы найдем", – добавил он.

Кравчук также напомнил, что в 2020 году был принят документ о всеобъемлющем режиме тишины на Донбассе, "который не идеально, но соблюдается". "Но больше каких-то конкретных шагов к миру не сделано", – констатировал глава делегации Украины в ТКГ.

Он отметил, что пока на оккупированных территориях Донбасса будут находиться чужие войска, там нельзя проводить выборы – сначала необходимо создать условия для этого. Кроме того, Кравчук считает, что военное положение "ни в коем случае" не поможет победить в войне на Донбассе.

Отметим, наиболее популярными платежными системами, как в Украине, так и в России, на сегодняшний день являются именно международные системы Visa и Mastercard. Большая часть банковских карт и расчетных счетов ориентированы на одну из них. К этим двум системам подключены практически все банки мира, работающие на основе заданных ими правил.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кравчук рассказал, что СНБО разрабатывает план "Б" по Донбассу. По его словам, президент Владимир Зеленский планирует дождаться 9 декабря, годовщины "нормандской встречи", чтобы проанализировать ситуацию.