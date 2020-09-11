Кравчук назвал новые сроки инспектирования позиций ВСУ под Шумами

Виктория Довгань Политика 11:09, 11.09.2020 Обновлено: 11:09, 11.09.2020

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук выразил надежду, что инспектирование позиций ВСУ вблизи Шумов на Донбассе состоится через несколько дней.

Об этом сообщили в эфире "ТСН. Утро", отметив, что из-за отмены этой проверки и обстрела террористами 10 сентября под угрозой оказалась и встреча советников лидеров стран "нормандского формата", которая была запланирована на 11 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ну, просто провокация, мы считаем. Теперь мы будем дальше анализировать, почему это произошло, по каким причинам. Только после этого можно будет делать вывод, или это, скажем, перенос. Потому что ситуация меняется каждый день. Я не могу говорить, как будет дальше. Мы будем изучать", – сказал Кравчук.

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