Кравчук назвал новые сроки инспектирования позиций ВСУ под Шумами

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук выразил надежду, что инспектирование позиций ВСУ вблизи Шумов на Донбассе состоится через несколько дней.
Об этом сообщили в эфире "ТСН. Утро", отметив, что из-за отмены этой проверки и обстрела террористами 10 сентября под угрозой оказалась и встреча советников лидеров стран "нормандского формата", которая была запланирована на 11 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Ну, просто провокация, мы считаем. Теперь мы будем дальше анализировать, почему это произошло, по каким причинам. Только после этого можно будет делать вывод, или это, скажем, перенос. Потому что ситуация меняется каждый день. Я не могу говорить, как будет дальше. Мы будем изучать", – сказал Кравчук.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 сентября состоялось экстренное заседание ТКГ, на котором украинская сторона согласилась проинспектировать 10 сентября позицию у н.п. Шумы под руководством ОБСЕ совместно с представителями сторон конфликта на Донбассе, включая террористов "ДНР".
После переговоров главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что отменил свой приказ об "уничтожении инженерных сооружений Вооруженных сил Украины".
Отметим, что никаких нарушений условий перемирия со стороны Украины на этом участке фронта не было. Этот факт подтвердила и ОБСЕ.
Впрочем назначенная совместная инспекция в районе села Шумы Донецкой области 10 сентября не состоялась.
Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил о срыве Россией договоренностей об инспекции и выдвижении новых неприемлемых требований.
Позже Офис президента Украины официально заявил о срыве инспекции.
Тем временем российско-оккупационные войска открыли прицельный огонь из стрелкового оружия по позициям ВСУ вблизи населенного пункта Шумы Донецкой области.
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