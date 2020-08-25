Кравчук назвал истинную цель России

Власти России вряд ли ставят перед собой задачу создать из страны вторую версию СССР, но при этом, вероятно, задумываются над "восстановлением империи".

Такое предположение высказал первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбасу Леонид Кравчук. Мнением, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, он поделился в интервью "Сегодня".

"Если слушать их политику, даже анализировать их новую Конституцию, то у них задача глобальная – восстановление империи. Думаю, это нереально", – сказал политик.

По его словам, это скорее мечта, которая не имеет под собой никаких материально-духовных оснований. При этом, если кто-то в РФ и захотел бы ее реализовать, это стало бы огромной ошибкой, которая приведет к очень серьезным последствиям.

Кравчук подчеркнул, что не будет называть, что именно повлекут за собой такие действия, ведь его впоследствии могут обвинить во вмешательстве во внутренние дела страны-агрессора.

"К серьезным и огромным военным, территориальным, материальным последствиям, которые даже трудно предсказать. Однако такая задача ставится. Почему? Потому что каждый россиянин живет величием России", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украину и Грузию объединяет то, что Россия смотрит на них как на неотъемлемую часть своей "империи" и не намерена отказываться от нее. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Грузии и бывший кандидат в президенты Григол Вашадзе.