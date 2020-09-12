Кравчук назвал инициатора инспектирования позиций ВСУ под Шумами

Осуществление инспектирования позиций ВСУ вблизи Шумов на Донбассе совместно с террористами "ДНР" было инициировано помощником президента России Дмитрием Козаком.

Этот нюанс раскрыл первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", трансляция которой велась на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Именно 9 сентября, как реакция на все эти события, (на угрозы главаря "ДНР" Пушилина уничтожить позиции ВСУ под Шумами. – Ред.) состоялось внеочередное заседание ТКГ в форме видеоконференции. Впервые на этой видеоконференции присутствовал господин Козак, советник президента России Владимира Путина", – отметил Кравчук.

"Я был удивлен, почему вдруг пришел на заседание господин Козак. Он очень так энергично, даже с нотками ультиматума сказал, что Украина должна в конце концов решить, будет ли она выполнять Минские соглашения, или не будет... И причиной такого спича было то, что, мол, у села Шумы есть траншея, на которой украинские войска проводят инженерные работы", – добавил он, подчеркнув, что у Украины на руках был документ ОБСЕ с подтверждением безосновательности обвинений России.

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