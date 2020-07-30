Кравчук назвал главное условие окончания войны на Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что война на Донбассе закончится, как только там прекратится вооруженная фаза противостояния – оккупанты перестанут стрелять.

По его словам, тогда автоматически возникнут дальнейшие вопросы – организации жизни, выборов и всего, что нужно для этого региона. Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

"Там уже автоматически воспроизвести жизнь такой, как она была раньше, видимо, не удастся. Какие-то изменения нужно будет вносить, какие-то коррективы, больше свобод, особенностей. Я не говорю об особом статусе, а об особой форме управления. Надо думать и искать, но в самом начале надо прекратить огонь", – поделился мыслями политик.

Он подчеркнул, что это важно, даже если такое прекращение огня будут считать замороженным конфликтом. По его убеждению, этого слова не нужно пугаться.

"Главное прекратить огонь и начать решать вопросы, которые там острые. Но Украина и государства на ее стороне должны иметь абсолютно ясную программу, чтобы этот вопрос был решен в интересах Украины и с учетом позиций стран, которые близко с нами общаются", – объяснил Кравчук.

В то же время добавил: не стоит надеяться на то, что прекращение огня сразу изменит ситуацию на Донбассе на 180 градусов.

"Там все зашло настолько далеко и все настолько сложно, что нужны будут время, усилия и большие финансовые и другие ресурсы", – подытожил первый президент.

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