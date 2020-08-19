Кравчук нашел способ, как не допустить срыв Нормандской встречи, – Гармаш

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук пообещал, что попросит Верховную Раду пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает Минские соглашения, если переговоры советников Норманской будут разблокированы.

Об этом говорилось на заседании ТКГ, которое 19 августа проходило в формате видеоконференции, сообщил на своей странице в Facebook представитель ОРДО журналист Сергей Гармаш.

"Скорее всего, чтобы сорвать предстоящую встречу Нормандской четверки на уровне внешнеполитических советников, та сторона, фактически заблокировала переговоры, ставя условием отмену одного из постановлений Верховной Рады, которое, по ее мнению, нарушает Минские соглашения. Вчера они тупо, 4 часа, повторяли одно и то же, не обращая внимания ни на какие аргументы. Мы разговаривали со стеной. Сегодня повторилась та же история", – отметил журналист.

Гармаш подчеркнул, что после обещания Кравчука россиянам будет сложно сорвать встречу советников. "По крайней мере Запад это поймет однозначно не в пользу РФ", – добавил он.

Facebook Сергея Гармаша

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча советников внешнеполитических ведомств в рамках Нормандского формата может состояться 28 августа. Участие в этом заседании с украинской стороны примет глава Офиса президента Андрей Ермак. А со стороны РФ – заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак.