Кравчук на заседании ТКГ по Донбассу озвучил принципиальное требование к России

Глава украинский делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук потребовал от России взять на себя ответственность за выполнение договоренностей, достигнутых на саммите "нормандской четверки" в Париже.

Об этом сообщается в Telegram украинской делегации в ТКГ по итогам переговоров в формате видеоконференции, которые состоялись 16 декабря. Речь идет об освобождении удерживаемых лиц, разблокировании работы КПВВ, доступе на оккупированные территории наблюдателей, а также разведении сил и разминировании.

"Леонид Кравчук принципиально требует от российской стороны как участника ТКГ взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже", – сказано в сообщении.

Кравчук подчеркнул, что позиция лидеров стран "нормандского формата" является главным указателем и позволит эффективно работать в рамках ТКГ.

Таким образом, украинская сторона настаивает на реализации таких мер:

беспрепятственный доступ Международного комитета Красного Креста и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам,

освобождение удерживаемых лиц,

разблокирование российской стороной работы КПВВ,

финализация договоренности о девятнадцати участках разминирования,

финализация договоренности о четырех новых участках разведения,

обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины.

В свою очередь представитель украинской делегации Сергей Гармаш заявил, что Россия продолжает срывать обмен пленными, мотивируя это необходимостью процессуальной очистки уже давно освобожденных девяти человек. Он пояснил, что для этого нет юридической возможности, потому что нет их согласия и местонахождение этих людей неизвестно.

Касательно КПВВ "Счастье" украинская делегация подчеркнула, что у России не осталось формальных поводов для его блокирования – все технические условия (точка разворота автобусов) для этого будут выполнены Кабинетом министров.

Это также подтвердил координатор гуманитарной подгруппы Тони Фриш.

Заседание ТКГ проходило на уровне глав делегаций, однако представитель президента России Борис Грызлов отсутствовал на нем.

Telegram украинской делегации в ТКГ.

Telegram украинской делегации в ТКГ.

Telegram украинской делегации в ТКГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леонид Кравчук пригрозил, что Украине придется искать другие способы решения войны на Донбассе из-за действий России. Он заявил о возможном выходе из "игры в прятки" касательно оккупированных территорий.