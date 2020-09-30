Кравчук на заседании ТКГ – Грызлову: мы не в СССР и не под Кремлем!

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук резко ответил представителю РФ Борису Грызлову и призвал его не ставить ультиматумов.

Это произошло во время очередного заседания ТКГ, которое проходило в формате видеоконференции 30 сентября, сообщается на сайте Офиса президента. Обсуждение процедурных вопросов длилось около четырех часов.

Кравчук изначально призвал Грызлова не блокировать переговорный процесс и сосредоточиться на решении вопросов.

"Стороны должны работать над реализацией решений глав государств нормандского формата, достигнутых во время Парижского саммита, приближая мир, к которому так стремятся люди", – сказал глава украинской делегации.

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