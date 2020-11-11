Кравчук: на Донбассе идет реальная точечная война, там российские войска и оружие

На Донбассе идет реальная точечная война, называть которую "гражданской" – некорректно, поскольку участие в ней принимают войска РФ и военная техника страны-агрессора.

Об этом в интервью изданию Klymenko Time заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Журналист попросил первого президента Украины прокомментировать его отношение к терминологии, поскольку на официальном государственном уровне о войне не говорят. Он также спросил, определился ли Кравчук для себя, какая именно война идет на востоке страны.

Политик ответил, что "война не отрицается", но этот момент не акцентируется "и не называется часто войной".

"Мы ищем названия – гибридная война, гражданская война, какие сепаратистские организации и т. д. А на самом деле на Донбассе идет реальная точечная война", – подчеркнул Кравчук.

По его словам, ситуация на востоке Украины не похожа на Первую или Вторую мировые войны.

"Ее просто надо назвать войной. Все должно называться категориями, которые соответствуют реальному содержанию ситуации. Так как на Донбассе российские войска и оружие, значит, это не гражданская война", – пояснил глава делегации в ТКГ.

Он рассказал о своем опыте переговоров в Трехсторонней контактной группе. Как указал Кравчук, представители так называемых Л/ДНР полностью ориентируются на позицию Кремля.

"Могу откровенно сказать, без прямого участия российской делегации в ТКГ ни одного шага ОРДЛО не делает. Поэтому не нужно иллюзий, надо научиться смотреть на вещи реально", – подытожил первый глава Украины.

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