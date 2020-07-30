В ОП назвали преемников Кучмы: почему на самом деле он ушел и что будет с переговорами по Донбассу

Второй президент Украины Леонид Кучма во второй раз сложил полномочия председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу в Минске. Причина якобы заключается в преклонном возрасте: 2 августа ему будет 82 года.

На его пост в Офисе президента рассматривают две кандидатуры – нынешнего и.о. руководителя ТКГ, вице-премьера Илью Резникова или же первого президента Леонида Кравчука. Кстати, ему в этом году исполнилось 86.

Кто возглавит переговорный процесс с Россией дальше и почему на самом деле ушел Кучма – читайте в материале OBOZREVATEL.

Стало слишком трудно?

Леонид Кучма представлял Украину в ТКГ с начала российско-украинского конфликта и основания переговорной площадки еще с 2014 года. Впервые свой пост руководителя он покинул в ноябре 2018 года еще при президентстве Петра Порошенко, сославшись на "критический возраст". "Когда приезжаю домой, я двое суток отхожу, а там перед каждой встречей обязательно таблеточку успокаивающую под язык... Слишком трудные разговоры", – говорил он тогда.

Владимир Зеленский, став президентом в 2019 году, вернул Кучму. Президент утверждал, что с украинской стороны есть "конкретные предложения и новые решения по урегулированию ситуации на Донбассе".

Леонид Кучма и Владимир Зеленский Лига

Переговоры действительно сдвинулись с мертвой точки хотя бы потому, что из российского плена удалось освободить украинских политзаключенных, но стрелять на Донбассе не перестали. Российская сторона и дальше давит в вопросе утверждения особого статуса, а Украина просит вывести свои войска и передать контроль над границей. В мае Кучма сказал Зеленскому, что хотел бы покинуть пост председателя ТКГ, а все полномочия передать Резникову.

Народный депутат от партии "Европейская солидарность", заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз считает, что сложение полномочий является мощным сигналом о состоянии переговоров по Донбассу.

"У него чуйка очень хорошая, Кучма – такой опытный человек. Думаю, нам сейчас всем надо насторожиться. В решении вопроса Донбасса что-то не то делается. Это очень мощный сигнал, касающийся слов Путина по изменению Конституции по статусу Донбасса", – уточнил он в эфире Obozrevatel TV.

То, что Кучма решил уйти из-за своего возраста – это формальная отговорка, сказал в комментарии OBOZREVATEL российский политолог Станислав Белковский.

По его мнению, фактически переговоры по Донбассу зашли в тупик, концепции нет и Кучма понимает, что новой роли в этом всем играть не может.

"Он не хочет становиться символом неудачных переговоров с учетом его политического статуса и опыта. По большому счету, все равно, кто займет его место с украинской стороны в ТКГ, потому что концепция дальнейших переговоров и реинтеграция отдельных районов Донецкой и Луганской областей так или иначе формируется лидерами стран Нормандского процесса, а не в ТКГ. Если это будет Алексей Резников – не так плохо, хотя Москве было бы приятнее, если бы это была фигура первой звездной величины. Например, Леонид Кравчук. Но еще раз говорю, принципиально, это ни на что не повлияет. Кучма все понимает, что облегчает ему уход с должности. В целом, нужна новая концепция минских переговоров, иначе этот конфликт на Донбассе может длится хоть лет 20. Россия готова к замороженной стадии", – пояснил эксперт.

Кто же заменит Кучму?

Сейчас в Офисе президента рассматривают двух претендентов на пост руководителя - Резников и Кравчук. Источники OBOZREVATEL утверждают, что у Зеленского больше склоняются к первой кандидатуре.

А представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей в ТКГ, украинский журналист Сергей Гармаш в комментарии OBOZREVATEL не исключил, что Кравчук действительно может стать руководителем, но только в качестве статусного участника.

"Кучма – человек в возрасте, ему тяжело летать в Минск, особенно в связи с угрозами коронавируса. За время моего пребывания в ТКГ я не видел его ни разу (уже полтора месяца. – Ред). Он давно самоустранился от процесса и я бы не связывал его отставку с какими-то событиями по перемирию, как это делают некоторые аналитики. А вот как его уход отразиться на переговорах с Россией – мне и самому интересно. Кучма – все-таки человек статусный, второй президент. Грызлов – тоже человек статусный, бывший глава Госдумы и ему нужно будет или смириться с тем, что его визави не такого высокого статуса. Для россиян это тяжело ментально. Либо же он тоже может захотеть уйти на отдых, либо Россия будет требовать от Украины назначить человека по статусу и, возможно, это действительно может быть Кравчук", – уточнил он.

"Но давайте говорить откровенно – он тоже не в таком возрасте, чтобы оперативно и эффективно работать, как это сейчас делает Резников. Фактически он и руководил делегацией. Так что да, Кравчука могут назначить, но его назначение не сильно повлияет на политику контактной группы", – добавил Гармаш.

Большинство тех, кто мог бы возглавить Трехстороннюю контактную группу в Минске не готовы работать в команде президента Украины Владимира Зеленского – сказал в эфире телеканала Obozrevatel TV экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука: "Единственная фамилия, которая мне приходит на ум, это Евгений Марчук, если, конечно, он согласится, хотя у меня есть большие сомнения. Остальные люди, которые могли бы возглавить ТГК, вряд ли согласятся. Есть определенные мировоззренческие разногласия, есть разногласия в построении отношений с Российской Федерацией как страной-агрессором. И вряд ли кто-то из них имеет желание смотреть в глаза Путину".

Сам Кравчук в комментарии СМИ заявил, что готов войти в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. При этом отметил, что официального предложения от Зеленского ему не поступало. Раньше в интервью OBOZREVATEL он отмечал, что, возможно, "Россия реально ищет выход из ситуации, шесть лет воевать – это уже очень сложно. И то давление, которое постоянно осуществляется на РФ, ощущается".

Решение о назначении нового руководителя ТКГ будет принято в ближайшие дни. В самих переговорах до 18 августа объявили перерыв.