Кравчук может спутать карты России в ТКГ: чем обернется первое выступление главы делегации в Минске

18 августа начался новый этап заседаний Трехсторонней контактной группы. Накануне украинская делегация прошла качественное обновление: с июня в ее составе – представители отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Сергей Гармаш и Денис Казанский, а с августа на должности основного коммуникатора – первый премьер-министр 87-летний Витольд Фокин. Главой делегации Украины в минской контактной группе впервые выступит 86-летний Леонид Кравчук.

Впрочем, замена Марчука и Кучмы в минском процессе пока вызывает настороженность даже у самих членов ТКГ. Заявления главы украинской делегации о компромиссах в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе не слишком четко очерчены. А эксперты не соглашаются с заявлениями Кравчука о том, что Россия устала от войны и стремится к миру.

Какие тезисы звучат от нового главы украинской делегации в ТКГ и станет ли эффективнее минский процесс, в материале OBOZREVATEL.

Фата-моргана

Накануне первого заседания, где он будет участвовать, Кравчук сделал несколько заявлений о своих ощущениях по поводу того, что Россия устала от войны и на самом деле хочет мира.

"Я внимательно слушаю всех россиян: президента, министра иностранных дел, Козака, Грызлова. Я чувствую, что они хотят, чтобы на Донбассе был мир. Не гарантирую, что я уже все понял до деталей... Но, думаю, России также надоела война, российские матери, сыновья которых гибнут на Донбассе, плачут такими же горькими слезами, как и украинские. Поэтому войне не может быть продолжения. Ее надо заканчивать миром", – сказал Кравчук в интервью "Сегодня".

По словам экс-члена украинской делегации в ТКГ Романа Бессмертного, представления Кравчука о планах России кардинально отличаются от реальности.

"Агрессивность Кремля только возрастает, – говорит Бессмертный. – Я не вижу во внешней политике, особенно в западном направлении, намерений Кремля понизить градус и перейти на тональность мира. Давайте простим седовласому пожилому человеку такую мысль, он может чего-то не знать, это не преступление. С моей точки зрения, пройдет немного времени, когда Леонид Макарович поймет, что его мечты – фата-моргана".

Не разделили ощущение первого президента о российской усталости воевать и члены самой ТКГ, но предостерегли: заявления Кравчука в прессе и его поведение на дипломатическом фронте – отличаются, как два разных человека.

Леонид Кравчук стал главой украинской делегации в ТКГ НБН

"Есть два Кравчука: один, который выступает, где-то публично по телевизору, а другой, который что-то говорит в личном общении. То, что он заявляет в интервью, это вопрос к нему. А на тех внутренних совещаниях, на которых мы общаемся, пока что все видится абсолютно адекватным. Понятно, что в публичной сфере говорится одно, скажем какие-то дипломатические вещи, а между собой разговор ведется немного по-другому", – говорит представитель ОРДЛО в украинской делегации ТКГ Денис Казанский.

С интересом восприняли в ТКГ и идею Кравчука совершить поездку на оккупированный Донбасс, чтобы воочию ознакомиться с ситуацией и услышать мнение местных жителей. Хотя будет справедливым спросить: разве не с этой целью переселенцев из оккупированных районов Луганской и Донецкой областей включили в состав нашей делегации?

"Никакие поездки в ОРДЛО и разговоры там не относятся к компетенции украинской делегации в Минской (!) Трехсторонней (!) контактной группе", – пишет представитель ОРДЛО от нашей делегации Сергей Гармаш в Facebook. – ОРДЛО не являются членами ТКГ. А консультации с представителями ОРДЛО в минском комплексе мер предусмотрены только в рамках ТКГ, а не с выездом "на дом". Точка!".

Впрочем, члены украинской делегации отмечают, что увидеть происходящее за линией разграничения Кравчуку и Фокину будет не лишним. Но тезисам и идеям, которые озвучиваются в интервью, всё же удивлены.

“Я уже вижу, как у Козака и Грызлова дымятся мозги в попытке разгадать, что это: смена политики Киева или хитрость новых переговорщиков. Предложения и идеи Кравчука с Фокиным, это их личные предложения и идеи, их личная попытка взять Москву смысловым измором. В делегации они не обсуждались и позицией делегации, по крайней мере пока, не являются", – добавил Гармаш.

Знакомство с Грызловым

В понедельник в Офисе президента состоялась встреча участников украинской делегации с новым главой ТКГ. Предварительная подготовка к переговорам происходит регулярно. Последняя встреча нашей делегации, по словам участников, затянулась до трех часов.

18 числа планируется работа подгрупп, а в среду, 19 августа, – заседание самой Трехсторонней контактной группы, которое состоится в режиме видеоконференции.

"Сначала Кравчук познакомится с Грызловым, а потом всё будет по обычной повестке дня", – говорят члены украинской делегации.

Обсудят формулу Штайнмайера и разведение войск

На видеоконференции 19 августа стороны планируют обсудить выполнение парижского коммюнике – пунктов урегулирования ситуации на Донбассе, выписанных в декабре на "нормандской встрече" президентов Украины, Франции, Германии и России.

Так, на заседании одной из подгрупп 18 августа будут обсуждаться поправки к закону "Об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО Украины" в связи с имплементацией формулы Штайнмайера, рассказал OBOZREVATEL перед заседанием глава политической подгруппы в ТКГ, народный депутат Андрей Костин.

"Для того, чтобы формула могла работать, нужно внести некоторые технические изменения в другие части закона. Это позиция нашей делегации, и мы ее отстаиваем", – говорит Костин.

По его словам, главная сложность в переговорах в том, что оппоненты пытаются пересмотреть весь текст украинского закона.

На заседании минской группы обсудят разведение войск

"Недопонимание есть относительно того, что иногда у оппонентов имеется желание пересмотреть некоторые другие положения самого закона. По нашему мнению, это не является тем заданием, которое сформулировано участниками "нормандского формата" для ТКГ. Мы считаем, что внедрение самой формулы и 2-3 технических изменения в закон – достаточно для того, чтобы он заработал на постоянной основе", – рассказал Костин.

19 августа, на видеоконференции ТКГ затронут проблемы обмена пленными, ряд социально-экономических вопросов, а также вопрос разведения войск от линии разграничения.

"Я думаю, что будет обсуждаться вопрос разведения войск на участках. Важно, чтобы обе стороны имели желание. Важно, хотят ли стороны именно на таких условиях произвести разведение. В этом и проблема. Но я думаю, что если была такая договоренность в Париже, думаю, как минимум три участка будут определены", – говорят в делегации.

По мнению экспертов, новое заседание в минском процессе, по сути, определит вопросы, которые обсудят стороны "нормандского формата". Предварительной датой встречи советников президентов Украины Франции, Германии и России называют 28 августа.

А вот будет ли она эффективна, покажут только сами переговоры. Ожидание от их результатов до самой встречи, члены пока разглашать не могут.

По словам экспертов, всех проблем "Минск" сейчас не решит. Хотя, по-прежнему остается площадкой для возвращения украинских пленных и переговоров о прекращении огня на Донбассе.

"С моей точки зрения, ТКГ находится в состоянии анабиоза. Вряд ли она из него выйдет. На данном этапе группа может решать только два вопроса. Это минимизировать обстрелы и освобождать военнопленных", – подытожил Бессмертный.