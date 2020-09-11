"Минск" – невыполнимый: Кравчук назвал "единственных выход" по Донбассу

Дарья Дурова Политика 20:06, 11.09.2020 Обновлено: 21:35, 11.09.2020

Минские соглашения невозможно выполнить из-за разных позиций Украины и России в вопросе очередности проведения выборов на Донбассе.

Такое заявление сделал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает "Новое время". Он считает, что выход можно найти в "нормандском" формате.

"Мы сейчас находимся в достаточно непростой ситуации: есть Минские соглашения, но они не могут быть выполнены в силу понятных причин. А также потому, что когда они подписывались, уже было понятно, что они не будут выполнены. Но согласно международным договоренностям, такие соглашения не могут быть отменены одной стороной. [Нужно] искать выход через нормандский формат", – сказал он.

Первый президент Украины выразил надежду, что после встречи советников глав стран "нормандской четверки" будет проведен новый саммит с участием глав Украины, России, Франции и Германии.

"Я думаю, что на соответствующих условиях и во время таких встреч этот вопрос нужно решать. Только на таком уровне, другого [выхода] я не вижу", – заявил Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 сентября Леонид Кравчук выразил надежду, что инспектирование позиций ВСУ вблизи Шумов на Донбассе состоится через несколько дней.

Комментировать
Политика

Смотрите также

В научной работе Шкарлета официально нашли плагиат. Документ

Кравчук назвал новые сроки инспектирования позиций ВСУ под Шумами

Как уберечься от коллекторов, которые требуют чужие кредиты: НБУ составил инструкцию

Следствие смягчило статью попавшейся на взятке экс-чиновнице Офиса президента

Под Одессой попрощались с погибшим на Донбассе морпехом. Фото