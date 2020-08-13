Кравчук категорически высказался по выборам на Донбассе при Путине

Первый президент Украины Леонид Кравчук, который возглавил украинскую делегацию в ТКГ по Донбассу, заявил, что сейчас не может быть и речи о проведении там выборов.

В частности, пока страной, которая оккупировала эти территории, руководит Владимир Путин. Мнением он поделился в интервью "Украинскому радио" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, глава страны-агрессора России – это "неуправляемый человек" с оружием, и с ним нужно действовать осторожно.

"Какие могут быть выборы, когда там сидит человек, который никому не подчиняется. Кто может гарантировать, что он не использует оружие?" – возмутился Кравчук.

Среди других причин невозможности проведения выборов в ОРДЛО он назвал и постоянную пропаганду кремлевских СМИ, которая продолжается в течение шести лет оккупации украинских территорий Россией. Первый президент также призвал представителей власти Украины сознательнее относиться к тому, что они говорят о Донбассе, в частности, и о выборах там.

"Можно допускать в разговорах разные варианты, нюансы. Но никогда не подписывай документы. Потому что действуют не слова, не телеканалы и шоу, а документы", – подчеркнул Кравчук, имея в виду принятые предыдущей украинской властью документы, а также "формулу Штайнмайера", которые предусматривают сначала проведение выборов на Донбассе, а затем решение вопросов относительно границ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал "закрытую тему" относительно Донбасса, которую нельзя обсуждать в ТКГ ни при каких условиях.