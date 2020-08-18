Кравчук и Фокин прокомментировали назначение последнего в минскую ТКГ.

Новоназначенный первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, бывший премьер-министр Витольд Фокин будет отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса, которых страна привлекла к работе ТКГ.

Об этом сам политик рассказала в комментарии агентству "Интерфакс-Украина". По словам Фокина, он и другой первый замглавы делегации Украины в ТКГ, вице-премьер-министр Алексей Резников будут иметь разные участки ответственности.

"Я буду отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса, которых Украина привлекла к работе минской Трехсторонней контактной группы", – пояснил политик и добавил, что считает за честь принять участие в работе группы.

Сам же глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук в комментарии журналистам сказал, что Фокин поможет наладить взаимодействие как с жителями Донбасса, которые оказались на неподконтрольной Украине территории, так и с теми, кто уехал оттуда в другие регионы Украины.

"Его главная задача, на этом акцентировали внимание и президент Зеленский, и руководитель Офиса президента Ермак, – это взаимодействие и координация переговоров между институтами гражданского общества, между гражданами Украины, которые живут на неподконтрольных территориях, и теми жителями Донбасса, которые живут на остальной территории Украины, а их уже около 1,5 млн человек. Также многие переселились и за границу", – отметил политик.

Кравчук подчеркнул, что также очень важно знать то, о чем думают и чего хотят люди, которые жили на территории Донбасса до войны и вынуждены были переселиться.

"Этот вопрос Витольда Фокина. Потому что он житель Донбасса, с 16 лет работал в шахтах, был премьер-министром Украины, участником Беловежских переговоров. Фокин хорошо знает Донбасс, этих людей, у него много там контактов. Я думаю, что в данном случае его возможности и способность к такому спокойному, компромиссному, аналитическому подходу будут полезными для этого дела", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

глава Офиса президента Андрей Ермак предложил войти в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу премьер-министру Украины в 1990-1992 годах Фокину.

Фокин согласился на предложение войти в состав ТКГ.

Президент Владимир Зеленский ввел в состав украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Фокина.

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