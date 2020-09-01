Кравчук і Фокін граються з вогнем

Василий Вовк Политика 09:20, 1.09.2020

У Верховну Раду надійшов лист Фокіна щодо проведення виборів на окупованому Донбасі… В доповнення до звернення Кравчука…

Ці "хлопці" не розуміють, що граються із вогнем, й що статті 110, 111 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; державна зрада) передбачають відповідальність відповідно до 10 і 15 років позбавлення волі.

Є розуміння щодо відносності "років", але для чого у розквіті поважного періоду життя обливати себе й країну брудом із калабані агресора?!

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Политика

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