Кравчук готов отказаться от "минского формата": при каком условии

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук назвал условие, при котором нужно будет менять нынешний формат переговоров.

Об этом сообщило УНН. Кравчук заявил, что менять "минский формат" придется, если он зайдет в тупик в вопросе решения конфликта на Донбассе.

"Я хочу попробовать что-то сделать... Если это не удастся и взамен ничего не будет предложено, и снова "делайте только то, что мы (Россия – ред.) хотим", тогда я и сам скажу, что "минский формат" исчерпал себя, ведь Украина сделала все, что могла... Если мы упремся в тупик и станем неспособными решить этот вопрос, значит, нужно искать другой формат", – сказал Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый президент Украины Леонид Кравчук, который возглавил украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе, заявил, что первым его заданием на переговорах в Минске будет решение вопроса прекращения огня на Донбассе.