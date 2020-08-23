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Кравчук дал два совета Зеленскому

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Политика
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Кравчук посоветовал Зеленскому выполнять обещания

Кравчук посоветовал Зеленскому выполнять обещания.

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал два совета действующему президенту Владимиру Зеленскому.

Как сказал Кравчук в интервью телеканалу "ДОМ", президент должен иметь терпение, чтобы объединить общество, и выполнять обещания (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, сегодня оппозиция, которая есть в Украине, особенно в Верховной Раде, не чувствует себя ответственной властью.

"Да, она критиковать должна и может – это не запрещается никому. Но если она ставит палки в колеса – а это я вижу и чувствую, не буду сейчас называть конкретных людей, потому что это тема очень широкая – тогда уже это не дискуссия, не обсуждение, не желание объединить усилия, а желание разъединить усилия", – подчеркнул первый президент.

В такой ситуации он советует Зеленскому иметь терпение, чтобы не поддаваться на провокации.

"Я всегда говорил: "Владимир Александрович, терпение, большая политическая сила, большая воля – для того, чтобы не поддаться на эти провокации часто, а делать все, чтобы объединить наше общество, и чтобы это общество, люди, независимо где они живут, слышали и слушали, и понимали действия власти. Это первое", – отметил Кравчук.

Второй его совет: обещания, данные во время выборов президента, надо пытаться внедрить и выполнить.

При этом политик отметил, что не все можно выполнить сразу – "вчера обещал, сегодня выполнил".

"Каждый взрослый человек понимает, в доме своем часто навести порядок за один день очень сложно, а здесь – государство. Надо быть взрослыми людьми", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский оценил работу Кравчука в Трехсторонний контактной группе по Донбассу.

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УкраинапрезидентВладимир ЗеленскийЛеонид Кравчук
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