Кравчук будет представлять Украину в ТКГ на общественных началах

Первый президент Украины Леонид Кравчук, который возглавит украинскую делегацию в ТКГ, будет работать на общественных началах.

Об этом сказано в распоряжении президента Украины Владимира Зеленского № 424/2020-рп, опубликованном на официальном сайте главы государства. Предшественник Кравчук на этой должности – Леонид Кучма – также занимал ее на общественных началах.

"Уполномочить президента Украины в 1991 – 1994 годах Кравчука представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Л. Кравчук осуществляет деятельность, предусмотренную этим распоряжением, на общественных началах", – сказано в документе.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Об этом Кравчук сказал в видеообращении, которое обнародовал Офис президента Украины.