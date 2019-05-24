"Красные линии" для Зеленского: в Украине президенту выдвинули жесткий ультиматум

К президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованиями относительно проводимой политики обратились представители гражданского общества и общественные организации.

Активисты назвали перечень возможных "красных линий", которые глава государства не должен нарушать, ведь "это неизбежно приведет к ухудшению как внутриполитической, так и внешней ситуации вокруг нашей страны". Об этом сообщает Тексти.org.ua.

"Мы остаемся политически нейтральными, но обеспокоены первыми решениями новоизбранного президента. Они, к сожалению, пока демонстрируют непонимание вызовов, стоящих перед страной. Мы остро не разделяем волю президента окружить себя представителями режима бывшего президента Украины Виктора Януковича, что противоречит принципам люстрации, а также людьми без соответствующих компетенций и таких, с которыми Владимира Зеленского связывают бизнес-интересы. Последние годы были очень болезненными для страны, чтобы такие недальновидные шаги не имели последствий. Эти последствия могут стать роковыми", – говорится в обращении.

Зеленскому очертили ряд таких "красных линий", которые он не должен переходить:

Вопросы безопасности

- проведение референдума по формату переговоров с Российской Федерацией или принципов мирного урегулирования;

- сепаратные, без участия западных партнеров Украины, переговоры с руководством Российской Федерации, представителями оккупационных властей и их вооруженных формирований и банд на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, АР Крым и Севастополя;

- исполнение, в ущерб национальным интересам, ультимативных требований государства-агрессора или достижения компромиссов с Кремлем ценой уступок за счет национального суверенитета, территориальной целостности и устройства, независимой внутренней и внешней политики Украины;

- торможение реализации политики безопасности и обороны, политики, определенной в Стратегическом оборонном бюллетене Украины.

Внешнеполитические приоритеты

- промедление, саботаж или отказ от стратегического курса на членство в ЕС и НАТО, снижение уровня политического диалога и разрушения двусторонних институциональных механизмов сотрудничества по европейской и евроатлантической направленности;

- действия, способствующие смягчению или отмене режима санкций против государства-агрессора со стороны международных партнеров Украины;

- ревизия действий, направленных на поддержку международной солидарности вокруг Украины, восстановление нашей территориальной целостности, гарантий безопасности и защиты прав всех, кто испытывает притеснение в результате действий российского агрессора;

- противодействие или препятствование деятельности украинской стороны в международных судебных инстанциях и арбитражах по привлечению России к международно-правовой ответственности за акты агрессии и причиненный вред Украине и ее гражданам.

Владимир Зеленский

Экономические шаги

- преференции в отношении олигархов: в частности, возвращение национализированного ПриватБанка его бывшим владельцам или выплата "компенсации" этим владельцам и толерантность к монопольному положению финансово-промышленных групп в энергетике;

- политика, направленная против действующих договоренностей с МВФ и другими иностранными партнерами Украины, которые способствуют макрофинансовой стабильности Украины;

- масштабный передел собственности в интересах группы лиц;

- давление на регуляторов (АМКУ, НКРЭКУ, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания) и использование их в интересах политических сил или групп, в противовес поддержке в их реформировании ради усиления и увеличения независимости).

Идентичность: язык, образование, культура

- пересмотр закона о языке;

- пересмотр закона об образовании;

- пересмотр закона о декоммунизации и осуждение тоталитарного прошлого;

- любые действия, направленные на подрыв или дискредитацию Православной Церкви Украины или поддержку Русской Православной Церкви в Украине.

СМИ и информационная политика

- использование СМИ для пропаганды новой власти;

- возобновление работы российских социальных сетей и российских телеканалов в Украине;

- попытки отмены независимости общественного вещания: преждевременная замена состав его наблюдательного совета или финансовое давление.

Функционирование государства

- отмена электронного декларирования для государственных служащих и системы государственных закупок Prozorro;

- политически мотивированные преследования представителей предыдущей власти;

- реабилитация / возврат к политике представителей режима бывшего президента Украины Виктора Януковича и людей, которые поддерживали "диктаторские законы" от 16 января 2014-го года;

- коалиция партии "Слуга народа" с политиками, составлявшими основу Партии регионов и оппозиционного Блока в новом парламенте, и / или другими партиями, которые занимают позицию примирения с Россией путем капитуляции или уступок относительно государственного суверенитета и территориальной целостности Украины;

- игнорирование диалога с гражданским обществом;

- торможение ключевых реформ: административно-территориальной, медицинской, образовательной, банковской;

- задержка или саботаж антикоррупционной и судебной реформ.

"Пересечение этих "красных линий" будет индикатором того, что президент не хочет настоящих демократических преобразований, не хочет возникновения честного и ответственного управления, хотя обещал это во время выборов", – отмечено в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский намерен вынести на всеукраинский референдум вопрос о формате переговоров с Россией.

Журналистка Янина Соколова заявила о категорическом непринятии идеи президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу примирения с Россией.

Также директор Института национальной памяти Владимир Вятрович отметил, что такое намерение Зеленского грозит исчезновением государства.

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