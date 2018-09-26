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''Красавец!'' Порошенко смело ''отшил'' пропагандистов России. Опубликовано видео

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Президент Украины Петр Порошенко поставил на место российских пропагандистов в ходе Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, отказавшись давать комментарий.

Журналист на ходу спросил у российского лидера, правда ли были достигнуты договоренности по размещению миротворческой миссии на Донбассе. Соответствующее видео опубликовал пользователь Житомирянин в Twitter.

"Никаких интервью российскому телевидению, потому что вы Fake news и распространяете дезинформацию. Удачи вам", – сказал Порошенко.

В сети заявление украинского лидера вызвало настоящий ажиотаж. Пользователи поддержали Порошенко.

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"Порох конечно красава", "Он пожелал ему удачи, а от Пороха для русни это приговор", "Любопытно, с какими текстом из уст Порошенко это выйдет на российских каналах", "Теперь они соберут целые студии и шоу по этому поводу", - пошутили в сети.

Некоторые также заметили тот момент, когда президент держал пропагандиста за руку, пока не договорил свою реплику.

"Чуть руку не сломал свинособаке", "Порох его за руку держал, чтобы иметь возможность договорить всю реплику до конца. А потом отпустил на волю этого щегла. Думаю, у чувака теперь синяк на запястье, и он его друганам показывает гордо, как автограф от Президента Украины", – написали пользователи.

''Красавец!'' Порошенко смело ''отшил'' пропагандистов России. Опубликовано видео
''Красавец!'' Порошенко смело ''отшил'' пропагандистов России. Опубликовано видео
''Красавец!'' Порошенко смело ''отшил'' пропагандистов России. Опубликовано видео

Как сообщал OBOZREVATEL, во время выступления на Генассамблее ООН Порошенко призвал мировое сообщество дать сильный ответ на агрессию России на Донбассе, развернув многонациональную миротворческую операцию.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожаловался, что компромисса по миссии так и не достигли. И невнятно заговорил о неких вопросах.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Петр Порошенко
Место
Россия
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Обоз красавец!!! Редакторы- алкаши.."...Журналист на ходу спросил у российского лидера, правда ли были достигнуты договоренности?... "Никаких интервью российскому телевидению, потому что вы Fake news и распространяете дезинформацию. Удачи вам", – сказал Порошенко. Российский лидер Порошенко - сильнее Россию трудно оскорбить!
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2
0
Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Треба було еще всей свиноделегации в селюковские вышиванки вырядиться
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Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
Брехливее уродца, чем свинорыл, найти не возможно. Пиzдит, как дышит.
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