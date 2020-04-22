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22 апреля • обновлено в 13:19
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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

Країна сміття, паліїв і брехунів

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Влада звітує, що збільшивши штрафи для паліїв, вона нанесла смертельний удар по підпалювачах сміття в Україні. Штрафи – справа важлива, але це одна із дуже багатьох необхідних умов, щоб зупинити "Україну у вогні".

Головне, як на мене, це відсутність державної політики щодо управління відходами. Експерти вважають, що нині в нашій країні біля 33 000 незаконних сміттєзвалищ і лише 1 сміттєпереробний завод в Києві!

У свій час, у 2016 році, група експертів, депутатів і міських голів підготували пакет законів для створення правових та фінансових основ для економіки переробки відходів. Але Уряди Яценюка, Гройсмана і Гончарука, виконуючи настанови міжнародного бізнесу пакувальників, відмовилися підтримати наші Закони! Ну навіщо Кока-Колі і К. платити за забруднення екології – вони ж наші стратегічні партнери?!

Альтернатива для інвестицій у створенні системи роздільного сортування сміття та будівництва сміттєпереробних заводів – радикальне збільшення комунального платежу. Як ви розумієте, в країні бідних це нереально в принципі!

Отож, нинішнє напівекологічне міністерство знову презентує слайди щодо планів влади у сфері управління відходами. Тільки сумна правда у тому, що цим слайдам більше 10 років! Лобісти пакувального бізнесу і корумповані чиновники вже освоїли мільйони доларів на конференції, презентації, гонорари і хабарі – а сміття і нині незаконно заповнює територію України. Місцева сміттєва мафія – родичі міських голів і керівників ОТГ, через приватизовану землю біля полігонів для братніх фірм, у свою чергу тероризує і відлякує поодиноких інвесторів неймовірними хабарями.

Отак Україна потопає у смітті, яке викидають практично всі, та від брехні влади, яка не може і не хоче створити правові й фінансові засади для економіки переробки побутового сміття.

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Автор
Николай Томенко Николай Томенко
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Украина
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