"Козырные дамы" идут в местные советы, – политолог

Грядущее местные выборы однозначно войдут в историю Украины по нескольким факторам. Один из ключевых – гендерное равенство.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналист и политолог Янина Соколовская.

Одно из новшеств предстоящих выборов, загнало партии в глухой угол. Политические аксакалы Украины не готовы делиться властью с представительницами прекрасного пола.

"В отличие от парламентских политсил, список партии "За майбутнє" выглядит очень прилично. Женщины в нём – это отдельное сформированное движение со своими целями и приоритетами, это почти половина списка и это больше, чем предписанные 40 %. И дамы эти - не случайные элементы политической колоды, а "дамы козырные", которые после победы из политики не уйдут и будут работать дальше – со свойственным женщинам упорством", – поделилась мнением Соколовская.

По новым правилам, с 2020 года в списке политсилы, которая выдвигает себя на выборы, должно быть не менее 40% представителей женского пола. В противном случае Центральная избирательная комиссия такую партию не допустит к участию в голосовании.

По словам Соколовской, если детально изучить избирательные списки ведущих украинских политических сил, то просматривается, что в большинстве из них наличие женщин – около 40 %.

При этом многие из них признаются, что сразу писали два заявления: на вступление и на выбывание. А некоторых принуждали делать ошибки, например, в декларациях, чтобы потом избирком не пропустил и список автоматически подвинулся в мужскую сторону.

"Воюем не на жизнь, а на совесть. Слава Богу, словесно и вот по какому поводу: унижают ли женщин гендерные квоты и как с ними жить дальше", – написала политолог.

По результатам агрегированного рейтинга социологической группы "Рейтинг", 5% барьер преодолевают 5 партий: "Слуга народа", "Европейская солидарность", "За майбутнє", "ОПЗЖ" и "Батькивщина".

Напомним, местные выборы в Украине состоятся 25 октября и пройдут по новому Избирательному кодексу, который был принят парламентом в 2019 году, а в середине июля 2020-го в документ внесли ряд изменений.

Основные из них: