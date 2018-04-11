Козырь против Кремля: Турция и Украина предрешат итог двух войн России

По итогам переговоров президента Украины Петр Порошенко и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдоагна стороны достигли предварительной договоренности о размещении турецких миротворцев на Донбассе, что станет своеобразным козырем Анкары в переговорах с Москвой по ситуации в Сирии.
Такое развитие событий вызвало существенное беспокойство среди россиян, отметил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в блоге, опубликованном на "Обозревателе".
Вместе с тем, он добавил, что не стоит делать поспешных выводов после предварительной договоренности, ведь, как показывает опыт взаимоотношений Украины с Западом, часто реакция на резонансные события и решения так и остается на уровне обеспокоенности. Однако, Семиволос убежден, что главным в нынешней ситуации является даже малейшее продвижение развития событий.
"Предварительно достигнута договоренность о том, что они (турки. — Ред.) примут участие в миротворческой ситуации (на Донбассе. — Ред.). Как такое решение Эрдогана повлияет на отношения Турции и России? Думаю, это станет его козырем в переговорах с Россией по Сирии. Так, россияне уже выразили обеспокоенность. Но у нас и Запад часто выражал свою обеспокоенность многими событиями, в том числе и по Украине. Главное, чтобы караван шел", — подытожил експерт.
Как сообщал "Обозреватель", ранее российская сторона заявила, что надеется на то, что Турция вернет сирийскому правительству контроль над Африном.
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