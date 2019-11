Затримання в Польщі Ігоря Мазура (Тополі) через виставлене Росією орієнтування в базі Інтерпола є прямим наслідком постійного використання Інтерполу владою РФ в політичних цілях. Ця практика вже була засуджена Парламентською Асамблеєю Ради Європи у резолюції 2161(2017), але все залишається без змін. І цей випадок вже далеко не перший, коли Росія таким чином переслідує і вимагає видати їй громадян України, які боролись проти агресії. Намагаються набрати нових політв'язнів.

Ігор Мазур не злочинець, він боєць проти російської агресії. Його треба захистити всім разом!

Тому я прошу:

1) на всіх можливих ресурсах, де є сторінки Інтерпола писати:

Russia abusively using Interpol rules to persecute Ukrainians for political purposes!

We demands #Free_Ihor_Mazur detained in Poland and refrain from carrying out arrests on the basis of Red Notices when they have serious concerns that the notice could be abusive!

We demands take a special care and make a double check of notices tabled by Russian Federation in regard of Ukrainian citizens!

We demands to implement calls contains in Parliament Assembly of the Council of Europe Resolution 2161 (2017) "Abusive recourse to the Interpol system: the need for more stringent legal safeguards"!

Інтерпол в ФБ https://m.facebook.com/InterpolHQ/

2) звертатись до МВС України і вимагати активних дій, зокрема поставити вимоги до Файлової комісії Інтерпола переглянути справу і в подальшому вимагати від Інтерпола особливої уваги до орієнтувань чи червоних карток, які виставляє Росія проти українців.

Зараз потрібні спільні і скоординовані дії. Польща наших Росії не видає, але і через міжнародні зобов'язання перед Інтерполом, які має кожна країна-член цієї організації, не може відпускати затриманих негайно. на жаль.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!