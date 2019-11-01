В сети придали огласке видео с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Богданом Яременко, на котором он в 2016 году нарушил правила дорожного движения.
Видео инцидента выложил в Facebook замдиректора КП "Киевский институт земельных отношений" Евгений Тарнопольский, который стал свидетелем того, как тогда еще дипломат Яременко заехал на газон (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
После замечания в свою сторону действующий нардеп вышел из машины и стал обвинять Тарнопольского в том, что он выгуливает собаку без намордника.
"Козел, знаешь, что можно пристрелить за это?" – возмутился Яременко. После короткой перепалки конфликт был исчерпан.
Всплыло еще одно скандальное видео с Яременко
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Однако после публикации Тарнопольского Яременко ответил ему в сети, назвал человеком на букву "м". Дипломат написал, что тот не имел морального права делать замечания и обвинил Тарнопольского в том, что он пытался угрожать.
Скриншот
Как уточняет UAPortal, Яременко хотел написать заявление в полицию, однако представители правоохранительных органов посмеялись над ним и решили не составлять протокол по причине незначительности нарушения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 октября Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.
Через некоторое время скандальный нардеп Яременко отличился еще одной выходкой в сессионном зале Рады. Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder.
После этого Яременко подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг находилась в его телефоне. При этом сообщил, что она была сфабрикована им же.
В сети спалили "провокацию", выяснив, что Яременко задолго до этого зарегистрировался на сайтах знакомств.
Сеть отреагировала мэмами и насмешками на секс-переписки "слуги народа".
Вскоре были опубликованы переписки Яременко с другими девушками.
1 ноября Яременко объявил, что написал заявление об уходе с поста главы комитета ВРУ по международным связям.
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