В сети придали огласке видео с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Богданом Яременко, на котором он в 2016 году нарушил правила дорожного движения.

Видео инцидента выложил в Facebook замдиректора КП "Киевский институт земельных отношений" Евгений Тарнопольский, который стал свидетелем того, как тогда еще дипломат Яременко заехал на газон (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

После замечания в свою сторону действующий нардеп вышел из машины и стал обвинять Тарнопольского в том, что он выгуливает собаку без намордника.

"Козел, знаешь, что можно пристрелить за это?" – возмутился Яременко. После короткой перепалки конфликт был исчерпан.

Всплыло еще одно скандальное видео с Яременко

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Однако после публикации Тарнопольского Яременко ответил ему в сети, назвал человеком на букву "м". Дипломат написал, что тот не имел морального права делать замечания и обвинил Тарнопольского в том, что он пытался угрожать.

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Как уточняет UAPortal, Яременко хотел написать заявление в полицию, однако представители правоохранительных органов посмеялись над ним и решили не составлять протокол по причине незначительности нарушения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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