Главная Новости
1 ноября • обновлено в 20:35
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Козел, за это пристреливают": всплыло еще одно скандальное видео с Яременко

6.5т Читать материал на украинском

В сети придали огласке видео с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Богданом Яременко, на котором он в 2016 году нарушил правила дорожного движения.

Видео инцидента выложил в Facebook замдиректора КП "Киевский институт земельных отношений" Евгений Тарнопольский, который стал свидетелем того, как тогда еще дипломат Яременко заехал на газон (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

После замечания в свою сторону действующий нардеп вышел из машины и стал обвинять Тарнопольского в том, что он выгуливает собаку без намордника.

"Козел, знаешь, что можно пристрелить за это?" – возмутился Яременко. После короткой перепалки конфликт был исчерпан.

Новости
Алкоголь, секс и $10 тысяч: в сеть слили новые переписки Яременко с десятком женщин

Всплыло еще одно скандальное видео с Яременко

Всплыло еще одно скандальное видео с Яременко

"Козел, за это пристреливают": всплыло еще одно скандальное видео с Яременко

Скриншот

Однако после публикации Тарнопольского Яременко ответил ему в сети, назвал человеком на букву "м". Дипломат написал, что тот не имел морального права делать замечания и обвинил Тарнопольского в том, что он пытался угрожать.

"Козел, за это пристреливают": всплыло еще одно скандальное видео с Яременко

Скриншот

Как уточняет UAPortal, Яременко хотел написать заявление в полицию, однако представители правоохранительных органов посмеялись над ним и решили не составлять протокол по причине незначительности нарушения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Герой парковки" на OBOZREVATEL.

Темы
Герой парковки Секс-скандалы в Верховной Раде Украины
Персона
Богдан Яременко
Место
Украина Киев
Тег
парковка
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
30
9
Смешно
2
Интересно
2
Печально
17
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel