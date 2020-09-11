Козак о переговорах: Россия не видит оснований для встречи Зеленского и Путина

Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что не видит сейчас оснований для проведения саммита лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и Россия).

Об этом он сказал после встречи советников руководителей государств, которая проходила в Берлине 11 сентября и длилась более 7 часов. Видео его комментария обнародовал российский пропагандистский телеканал RT (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

"Оснований для проведения саммита нет", – отметил он.

Представитель Путина добавил, что саммит нужен для того, чтобы "принимать новые решения только после того, как выполнены предыдущие".

"Если мы будем бесконечно собирать саммиты только чтобы поговорить, мы отодвинем урегулирования конфликта на неопределенный срок", – сказал Козак.

Козак также сказал, что достичь согласованных решений удалось не по всем вопросам.

По его словам, "камнем преткновения является твердая позиция Украины отойти от Минских соглашений".

"Ключевой вопрос, камень преткновения – мы будем далее в ТКГ, в "нормандском формате" вырабатывать решения на основе Минских соглашений или с отступлением от Минских соглашений. И заявления должностных официальный лиц Украины (о необходимости отказаться от минских соглашений) неоднократно звучат. Это не эксперты, это вице-премьеры, министры, которые заявляют, что нужно пересмотреть минские соглашения, что они не устраивают Украину", – сказал представитель Путина.

Вместе с тем, Козак рассказал, о чем удалось договориться на встрече.

"Договорились о том, что на уровне наших заместителей продолжится диалог. По всем этим вопросам попытаемся до конца сентября выработать согласованное решение", – сказал Козак.

По его словам, удалось договориться о соблюдении режима прекращения огня на Донбассе. Также обсуждался вопрос подходов к Минским соглашениям и практических действий по их реализации.

Также Козак заявил, что Верховная Рада якобы пересмотрит постановление о местных выборах в Украине касательно оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма.

По его словам, на это согласилась украинская сторона.

"Договорились о том, что в ближайшее время Рада рассмотрит проект постановления, корректирующий то постановление, которое было принято 15 июля", – сказал представитель Путина.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в свою очередь заявил, что не разделяет позицию Козака о том, что никаких прорывов во время переговоров якобы не произошло. Ермак назвал главное достижение встречи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 11 сентября, в Берлине состоялись переговоры советников лидеров стран "нормандской четверки", в рамках которой стороны должны были обсудить “режим тишины" на Донбассе и подготовку к саммиту глав Украины, Германии, Франции и России.

Также украинская делегация должна была затронуть вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что на встрече должны были обсудить гибель украинских военных во время перемирия на Донбассе.