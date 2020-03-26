Главная Новости
26 марта • обновлено в 10:21
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Переговорщик от Путина Козак лучше для Украины, чем Сурков: в чем дело

2.2т
Читать материал на украинском

Замглавы администрации президента России Владимира Путина, новый куратор "Л/ДНР" от Кремля Дмитрий Козак может быть более выгодной фигурой для Украины, чем его предшественник Владислав Сурков.

Такое мнение высказал вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью журналистке Алесе Бацман (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"На любые переговоры я смотрю с точки зрения, разумен ли, стабилен ли оппонент… Наблюдая за Козаком и Сурковым… Сурков как минимум нестабилен: это было видно в Париже по его эмоциональной реакции. Я не знаю, чем это вызвано. Это что-то биохимическое или психофизическое... А может быть, и игра... Это была абсолютно нервозная реакция... Не для переговорщика", – поделился он.

Переговорщик от Путина Козак лучше для Украины, чем Сурков: в чем дело

Переговорщик от Путина Козак лучше для Украины, чем Сурков: в чем дело

Лента.ру

Козака же Резников назвал очень собранным и сдержанным, однако сложным человеком.

"Сложнее его вывести из эмоционального равновесия? Наверняка. Но когда ты понимаешь, что человек стабилен и мыслит хладнокровно, то ты можешь достучаться до него. А если человек эмоционально неустойчив, соответственно, не можешь быть уверен, что даже если ты изложил логичную вещь, она будет услышана. Тем более если он должен передать эту информацию дальше. У нас же с вами нет иллюзий... Любой переговорщик получает некий мандат и движется в рамках этого мандата с определенной дискрецией. Но после переговоров – обязательно доклад и принятие следующих решений. Так вот, если человек нестабилен психоэмоционально, он и донесет не всегда корректно. А соответственно, может быть принято неправильное решение", – пояснил вице-премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оказалось, что у Козака украинские корни.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Российско-украинский конфликт Мирные переговоры в Минске
Персоны
Алексей Резников Дмитрий Козак Владислав Сурков
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
16
7
Смешно
0
Интересно
4
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Кто бы ни был переговорщиком, а Минские Украине исполнять придётся. От первого до последнего пункта и именно так, как они написаны! Выход есть - разорвать Минские и освободить навсегда от Донбасс от свидомизма и бaндеровщины. Донбасс в России ждут с любовью.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Когда принцесса видит сон про не сон, ей кажется, что сон не сон про сон, а думает что сон про не сон... Надо сказать принцессе, что сон — это не сон, а про не сон, что это пересон, а пересон — не сон... Ээээ... Повелеваем про сон сказать, что это не сон, а сон — это пронесон! Вот и вся су чнос ть чубатых...)))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Политика

Коронавирус. Самое важное

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги