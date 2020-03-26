Замглавы администрации президента России Владимира Путина, новый куратор "Л/ДНР" от Кремля Дмитрий Козак может быть более выгодной фигурой для Украины, чем его предшественник Владислав Сурков.

Такое мнение высказал вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью журналистке Алесе Бацман (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"На любые переговоры я смотрю с точки зрения, разумен ли, стабилен ли оппонент… Наблюдая за Козаком и Сурковым… Сурков как минимум нестабилен: это было видно в Париже по его эмоциональной реакции. Я не знаю, чем это вызвано. Это что-то биохимическое или психофизическое... А может быть, и игра... Это была абсолютно нервозная реакция... Не для переговорщика", – поделился он.

Переговорщик от Путина Козак лучше для Украины, чем Сурков: в чем дело Лента.ру

Козака же Резников назвал очень собранным и сдержанным, однако сложным человеком.

"Сложнее его вывести из эмоционального равновесия? Наверняка. Но когда ты понимаешь, что человек стабилен и мыслит хладнокровно, то ты можешь достучаться до него. А если человек эмоционально неустойчив, соответственно, не можешь быть уверен, что даже если ты изложил логичную вещь, она будет услышана. Тем более если он должен передать эту информацию дальше. У нас же с вами нет иллюзий... Любой переговорщик получает некий мандат и движется в рамках этого мандата с определенной дискрецией. Но после переговоров – обязательно доклад и принятие следующих решений. Так вот, если человек нестабилен психоэмоционально, он и донесет не всегда корректно. А соответственно, может быть принято неправильное решение", – пояснил вице-премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оказалось, что у Козака украинские корни.

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