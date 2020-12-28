Создается впечатление, что властная Украина продолжает жить в доковидный период. Слышим те же мантры и лозунги из короткого курса строителя капитализма, услышанные на курсах в США или ЕС за последние десятилетия.

При этом специфика ковидного мира требует переосмысления модных формул либералов-реформаторов о том, что рынок и конкуренция сами урегулируют экономику страны - главное не мешать!

Сейчас крайне важно создавать сильную национальную экономику, а не только гордиться статусом важного сырьевого придатка мира и научиться защищать свои экономические интересы в мировой системе торговли.

Например, напомню победное решение Арбитража о законности моратория на экспорт леса-кругляка, который мне с коллегами удалось в свое время провести в ВР и заставить его подписать президента. Теперь стоит лишь уточнить мотивацию введения моратория как защиты окружающей среды и заповедности страны и наконец начать творить прозрачный национальный рынок конкурентных в мире деревообрабатывающей и мебельной отраслей.

Национальное здравоохранение и образование с наукой - тоже безусловный приоритет при сегодняшней ситуации, а не продолжение государственной политики подготовки молодых специалистов (главное со знанием иностранного языка) для работы за рубежом.

Ковид также учит, что родина не там, где хорошо, а где ты живешь, учишься, лечишься и платишь налоги.

Ведь сейчас ситуация заставила и чиновников, и бизнесменов привыкать лечиться и оздоравливаться в своей родной стране!

Поэтому и качественную медицину, конкурентную науку, престижное образование, креативную культуру, внутренний туризм наконец нужно создавать именно в Украине!

Итак, национальное и социальное государство становится определяющим трендом нынешней жизни и попытка протолкнуть на уровне государственной политики новую редакцию либерально-космополитической страны является неадекватностью и преступлением!