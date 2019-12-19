"Коварный план Путина": Голобуцкий рассказал, как Кремль срывает переговоры в Минске

Установление "границ "ЛНР" показывает, что Кремль рассчитывает оторвать полностью территории двух областей Украины.

Также такие заявления террористов могут поставить под удар новое разведение сил на Донбассе. Об этом в Facebook сообщил украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"Кремль форсирует даже такую ​​игрушечную институционализацию своих марионеточных режимов на оккупированной украинской территории. Готовится фундамент под лоббированные Путиным "двусторонние договоренности Украины и "ЛДНР": ведь оккупированные территории теперь старательно украшают под "почти настоящие государства, с законом, границами, паспортами, выборами, властью и межгосударственными соглашениями", – отметил эксперт.

Голобуцкий добавил, что Украина должна открыть уголовные производства на всех причастных к представлению и голосования "законопроекта" граждан Украины.

"ЛНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 декабря в террористической "ЛНР" "парламент" принял закон, которым "государственную границу" установили в пределах всей Луганской области.

В конце ноября в "ДНР" также установили новые границы "республики".

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