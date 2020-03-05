Глава одного из подкомитетов парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики, народный депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Костюк проголосовал против нового Кабинета министров.

Об этом он сам признался вечером 4 марта на своей странице в Facebook, показав, как нажал красную кнопку.

"Голосую против! Не против нового правительства! А против отдельных старых министров в нем! И против голосования "пакетом"!" – объяснил нардеп.

Костюк проголосовал против нового Кабмина Скриншот

Дмитрий Костюк голосовал против нового Кабмина Facebook Дмитрия Костюка

Напомним, 4 марта прошло внеочередное заседание парламента, на котором Алексея Гончарука отправили в отставку,а новым премьер-министром стал Денис Шмыгаль. Сменили также большую часть министров. Досье на них читайте в нашем эксклюзиве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что 5 марта пройдет новое внеочередное заседание ВРУ. Нардепы планируют выразить недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке.

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