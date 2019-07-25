"Коснуться г*вна": Мосейчук в прямом эфире резко высказалась о Медведчуке

Ведущая 1+1 Наталья Мосейчук в прямом эфире высказала свое негативное отношение к лидеру "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку.

Во время ток-шоу "Право на владу" она поинтересовалась у членов партии "Слуга народа", какой они видят судьбу кума Путина в 9-м созыве Верховной Рады.

"Медведчук - феномен этих выборов. Какая ему роль в парламенте будет отведена? Вы будете использовать его, как ваши предшественники, как палочку, которой можно прикоснуться к г*вну?" - спросила Мосейчук.

Дмитрий Разумков осудил визиты Медведчука в Россию, подчеркнув, что таким образом он пытался завоевать голоса украинских избирателей. Также лидер "Слуги народа" назвал неэффективной его работу и так называемое посредничество между двумя странами.

Будущий нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко также анонсировал наказание за подобные контакты с Кремлем.

"Я готов инициировать внесение изменений в Уголовный кодекс, предусматривающие уголовную ответственность за ведение переговоров с государством-агрессором без надлежащих государственных полномочий со стороны Украины. И на этом мы поставим точку с такими переговорами", - сказал он.

Наталья Мосейчук скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков намекнул на "посадки" старых скандальных политиков.

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