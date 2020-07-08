Сьогодні на засіданні Кабмін проголосував за виділення фінансування. Наразі маємо 1 млрд грн. Поки не весь об’єм, який ми просили, але початок закладено.

Виділяється:

590 млн. - на гранти через УКФ для інституційної підтримки, стипендій самозайнятим митцям, підтримки проектів у сферах культури та мистецтв, креативних індустрій та внутрішнього туризму.

150 млн. – на гранти через Український Інститут Книги

50 млн. – на підтримку кіно через Держкіно

100 млн. - для проведення конкурсу МКІП з відбору проєктів на виробництво серіалів патріотичного спрямування

Окрім того, заклали фінансування для створення електронного обліку культурної спадщини та культурних цінностей. Щоб надалі, зокрема, не виникало "випадкових" нових забудов на їхньому місці.

І звісно – частина бюджету буде виділена на компенсацію втрат закладами культури за період карантину: для оплати комунальних послуг, послуг з пожежної безпеки та охорони.

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