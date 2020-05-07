Кошевой загадочно высказался о конфликте с Богданом
Актер студии "Квартал 95" и друг президента Украины Евгений Кошевой заявил, что имел серьезный конфликт с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом.
Вместе с тем, он не захотел разглашать его детали, подчеркнув, что это очень личное. Об отношениях с Богданом комик рассказал в интервью главному редактору сайта "Гордон" Алесе Бацман (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
В частности, журналистка спросила у Кошевого, почему ему не нравится Богдан, однако услышала уклончивый ответ.
"Зачем? Давай не будем об этом. Не хочу. Это очень личное. Давай не будем выносить это все на всеобозрение. Не хочу даже об этом говорить", – сказал актер.
Бацман уточнила, идет ли речь о личном конфликте, который перерос в нечто большее. "Не то чтобы личный конфликт. Просто... Не хочу, все. Ушел – и слава Богу", – коротко резюмировал Кошевой.
Как сообщал OBOZREVATEL:
также Кошевой признался, что после ухода Владимира Зеленского из коллектива "Квартала 95" они потеряли главного актера.
Кроме того, он рассказал, что Зеленский знает, что происходит в его окружении и, возможно, у него есть дальнейший план действий.