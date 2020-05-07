Актер студии "Квартал 95" и друг президента Украины Евгений Кошевой заявил, что имел серьезный конфликт с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом.

Вместе с тем, он не захотел разглашать его детали, подчеркнув, что это очень личное. Об отношениях с Богданом комик рассказал в интервью главному редактору сайта "Гордон" Алесе Бацман (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, журналистка спросила у Кошевого, почему ему не нравится Богдан, однако услышала уклончивый ответ.

Богдан и Кошевой

"Зачем? Давай не будем об этом. Не хочу. Это очень личное. Давай не будем выносить это все на всеобозрение. Не хочу даже об этом говорить", – сказал актер.

Бацман уточнила, идет ли речь о личном конфликте, который перерос в нечто большее. "Не то чтобы личный конфликт. Просто... Не хочу, все. Ушел – и слава Богу", – коротко резюмировал Кошевой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

также Кошевой признался, что после ухода Владимира Зеленского из коллектива "Квартала 95" они потеряли главного актера.

Кроме того, он рассказал, что Зеленский знает, что происходит в его окружении и, возможно, у него есть дальнейший план действий.

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