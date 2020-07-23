Кортеж Зеленского в Славянске попал на видео: полиция перекрыла движение

В Славянске Донецкой области правоохранители остановили встречное движение на автодороге, которой в город ехал кортеж президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщают "Буквы", публикуя соответствующее видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На карах видно 11 автомобилей, хотя, возможно, их было и больше. Издание подчеркивает, что движение встречного автотранспорта полиция приостановила специально для проезда главы государства.

Кортеж Зеленского в Славянске (Буквы)

Отметим, что 23 июля Зеленский прибыл в Донецкую область с рабочим визитом вместе с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Зоммаругой. В Славянске они посещают фильтровальную станцию, которая расположена в микрорайоне Артема.

В общем в рамках запланированных мероприятий на Донетчине Зеленский и Зоммаруга встретились с представителями миссий СММ ОБСЕ, Международного комитета Красного креста, системы ООН в Украине и руководством Донецкой областной государственной администрации, а также изучали гуманитарную ситуацию в области.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кортеж Владимира Зеленского был замечен во время визита в Чернигов. Президента сопровождали около 15 машин.