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10 сентября • обновлено в 22:27
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Кортеж Зеленского попал на камеру и удивил украинцев. Видео

36.8т Читать материал на украинском

В сети опубликовано видео с кортежем президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Ровенскую область.

Ролик выложила журналистка Виктория Мамотюк на странице в Facebook (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

"Впервые вижу такой кортеж — навстречу едут фуры, дороги не перекрыты, разгоняющие авто отсутствуют. Мигалок нет, правоохранителей на дороге нет, "менты" не бегают с намыленными задницами — Владимир Зеленский едет в Острог", — пишет она.

Кортеж Зеленского

Кортеж Зеленского

Скриншот

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В сети вызвало ажиотаж видео с кортежем Зеленского, который 19 августа вместе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху возвращался из Бабьего Яра. Из-за авто перекрыли движение для других водителей.

  • В свою очередь Зеленский заявил, что количество машин в его кортеже, вдвое меньше, чем у других лидеров.

  • Напомним, что в сериале "Слуга народа" президент Голобородько, которого сыграл Зеленский, ездит на работу на велосипеде. Еще будучи кандидатом в президенты, он отказался от поездок на велосипеде.

  • В своей предвыборной программе Зеленский также обещал, что откажется от кортежей с охраной, чтобы люди не страдали из-за перекрытия дорог.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Ну і нормально...а не в одному авто,бо якби воююча країна, а не Данія - як ніяк
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Перепил Недо
Перепил Недо
Как бы ещё подлизнуть, плесень зелёная.
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Обоз ,повторяешься тоже самое ты и про кортежи Порошенко писал!
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