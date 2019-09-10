Кортеж Зеленского попал на камеру и удивил украинцев. Видео

В сети опубликовано видео с кортежем президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Ровенскую область.

Ролик выложила журналистка Виктория Мамотюк на странице в Facebook (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

"Впервые вижу такой кортеж — навстречу едут фуры, дороги не перекрыты, разгоняющие авто отсутствуют. Мигалок нет, правоохранителей на дороге нет, "менты" не бегают с намыленными задницами — Владимир Зеленский едет в Острог", — пишет она.

Кортеж Зеленского Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

В сети вызвало ажиотаж видео с кортежем Зеленского, который 19 августа вместе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху возвращался из Бабьего Яра. Из-за авто перекрыли движение для других водителей.

В свою очередь Зеленский заявил, что количество машин в его кортеже, вдвое меньше, чем у других лидеров.

Напомним, что в сериале "Слуга народа" президент Голобородько, которого сыграл Зеленский, ездит на работу на велосипеде. Еще будучи кандидатом в президенты, он отказался от поездок на велосипеде.

В своей предвыборной программе Зеленский также обещал, что откажется от кортежей с охраной, чтобы люди не страдали из-за перекрытия дорог.

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